Sønderjyske jubler efter overlevelse: En kæmpe bedrift

Sønderjyske er for 14. sæson i træk at finde i Superligaen, når sæsonen starter op igen efter sommerferien.



Det står klart efter 2-0-sejren på hjemmebane over OB søndag eftermiddag.

Sønderjyske har nu 13 point ned til Lyngby under nedrykningsstregen, hvilket betyder, at cheftræner Glen Riddersholms mandskab ikke længere kan indhentes med fire spillerunder tilbage.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi for 14. år i streg har sikret vores Superliga-eksistens. Det er i sig selv en kæmpe bedrift, siger Sønderjyske-cheftræneren.

Foråret begyndte ellers skidt for Sønderjyske, der en overgang blot hentede et enkelt point i seks runder. Senere fulgte også et formdyk med tre nederlag i træk, mens Lyngby på det tidspunkt kom buldrende bagfra.

Horsens rykker ned

Fredag rykkede AC Horsens ud af Superligaen, efter at klubben smed en 3-0-føring og måtte nøjes med uafgjort mod lokalrivalen Vejle Boldklub. Kampen endte 3-3 på en udligning i kampens døende minutter. VBs German Onugkha stod bag alle Vejles scoringer. Den sidste satte han ind i det sidste minut af den ordinære spilletid.



Med fire kampe tilbage er der 13 point op til netop Vejle på den placering, der sikrer en sæson mere i Superligaen.

AC Horsens har været i Superligaen siden 2016.

Den sidste nedrykningsplads er nu et anliggende mellem Lyngby, Vejle Boldklub og OB. Lyngby er hele otte point efter de to andre klubber og får derfor svært ved at redde livet i den bedste række.