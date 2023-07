Sønderjyderne kom dårligt fra start, da venstrebacken Atli Barkarson i et forsøg på at cleare bolden endte med at sende den ind i eget felt, hvor nordjydernes Carl Lange stod klar til at bringe vendelboerne foran.

Efter pausen fik både Atli Barkarson og Sønderjyske genoprejsning, da venstrebacken blev noteret for en assist til det udlignende mål scoret af Mads Agger.

Kampen forblev målløs i slutfasen, og dermed endte sæsonpremieren 1-1 mellem Vendsyssel og Sønderjyske.