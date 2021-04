Sønderjyske overrasker mod FCM og tager pokalfinalebillet

Sønderjyske er klar til pokalfinalen, som klubben vandt sidste sæson.

Torsdag eftermiddag avancerede klubben overraskende til finalen i Sydbank Pokalen med en sejr på 3-1 i returkampen på hjemmebane mod FC Midtjylland, og det var akkurat nok efter at have tabt det første opgør 0-1.

To mål af Jeppe Simonsen og et selvmål sikrede Sønderjyske pladsen i finalen, hvor enten Randers eller AGF venter. De spiller senere torsdag.

Fra kampens start var der lagt op til, at FC Midtjylland ville blive spilstyrende, mens Sønderjyske satsede på at slå til på kontraangreb. Men udeholdet havde svært ved at få et fast greb om kampen.

Sønderjyske-spillerne var aggressive i presset, og samtidig formåede hjemmeholdet flere gange at udnytte Jeppe Simonsens fart i de direkte dueller med Ailton, der var det svage punkt i venstre forsvarsside hos FC Midtjylland.

Mod slutningen af første halvleg burde Anders K. Jacobsen have bragt balance i det samlede regnskab, men Sønderjyske-angriberen sparkede bolden på overliggeren.

Tre minutter efter pausen var Ailton igen i problemer, og denne gang kostede det. Han kiksede sit forsøg på en clearing, og Jeppe Simonsen sparkede resolut bolden i mål.

Det blev også 2-0 efter 55 minutter, da Alexander Scholz rettede et langskud fra Bård Finne af og blev noteret for et selvmål.

Efterfølgende pressede Midtjylland gevaldigt på, men Nicolai Flø leverede flere pragtredninger i Sønderjyske-målet.

Otte minutter før tid slog Jeppe Simonsen så til igen, da han scorede sit andet mål efter et kontraangreb.

Kort efter reducerede indskiftede Evander til 3-1, men Sønderjyske holdt trods heftigt FCM-pres stand og vandt samlet 3-2.

Finalen spilles den 13. maj på Ceres Park i Aarhus.