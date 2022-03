Sønderjyske-profil overvejer klubskifte efter milepæl

25-årige Stefan Gartenmann har udviklet sig til en stor profil for Sønderjyske, men klubben risikerer at miste forsvarsspilleren til sommer.



Her udløber parternes nuværende kontrakt, og selv om Gartenmann stortrives i Sønderjyske, føler han sig også rustet til at tage næste skridt.

- Det kan man godt sige, men hvis tilbuddet ikke er der, er den heller ikke længere, og så må jeg kigge på, hvad mine muligheder så er.

- Det kræver, at der kommer en klub, som er klar til at give mig den chance, og den mulighed har ikke været der endnu, fortæller Gartenmann.

I fornemt selskab

Midtstopperen hoppede for nylig i top-5 på listen over spillere med flest kampe i Sønderjyskes historie, og det vækker stor stolthed nu at stå med 162 kampe i den lyseblå trøje på sit cv.

- Det er stort. Det havde jeg ikke drømt om, da jeg skrev under. Det er et fint selskab, jeg er blevet en del af, og måske kan jeg nå at kravle en enkelt tak længere op.

- Men det er selvfølgelig kæmpestort, og det er noget, jeg er stolt af, for selv om Sønderjyske er en forholdsvis ny klub, har klubben stadig spillet en stor rolle i dansk fodbold de sidste 20 år, og det er jeg glad for at have været en del af, siger Gartenmann.

Henrik Hansen, der denne vinter blev ansat som ny cheftræner i Sønderjyske, er den nuværende rekordholder med 204 optrædener for klubben.

For Stefan Gartenmann er det snart blevet til fem år i Sønderjyske, og med de gode præstationer og det forestående kontraktudløb peger meget i retning af et klubskifte, men Stefan Gartenmann vil ikke helt lukke døren for at blive.

Han er løbende i dialog med klubben, men vil ikke afsløre, hvad snakken går på.

- Begge parter ved, hvor den anden part står, og det er egentlig det vigtigste, og så røber jeg ikke mere end det, siger han med et smil.

- Jeg vil hverken sige, at jeg bliver eller ikke bliver. Der er ingen tvivl om, at jeg har været glad for at være her, og skulle jeg spille i Sønderjyske i længere tid, vil jeg også have det fint med det, siger Gartenmann.

Klar til et udenlandsk eventyr

Ender Gartenmann med at bestemme sig for at tage næste skridt til en ny klub efter sæsonen, er det ikke på nuværende tidspunkt planen at skifte til en anden dansk klub.

- Lige umiddelbart er min tanke, at jeg godt vil prøve noget udenlandsk og få et eventyr, hvis jeg vælger, at jeg skal væk.

- Selvfølgelig kommer det an på, hvad der lige kommer, men det er meget hypotetisk at snakke om nu. Hvad jeg ved af, har der ikke været det store endnu.

Forsvarsspilleren forlod allerede som 16-årig barndomsklubben FC Roskilde til fordel for hollandske Heerenveen.

Her nåede han aldrig at få førsteholdsdebut, men opholdet i Holland var alligevel givende.

- Jeg lærte rigtig meget dernede, selv om jeg ikke udelukkende havde succes. Jeg blev rigtigt moden og voksen lynhurtigt, og jeg føler mig både mentalt og fysisk godt rustet til at tage sådan en tur igen, hvis der skulle komme noget, men tiden må vise, hvad der sker, siger Stefan Gartenmann.

Stopperen spillede hele kampen, da Sønderjyske fredag aften spillede 1-1 ude mod FC Nordsjælland i Superligaen.