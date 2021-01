Sønderjyske sælger Alexander Bah i historisk rekordhandel

Det er uden sidestykke den største handel for superligaklubben Sønderjyske, der nu må fortsætte forårssæsonen uden 23-årige Alexander Bah.

Klubberne ønsker ikke at oplyse transferbeløbet, men for Sønderjyske er der tale om et historisk stort salg.



- Vi er først og fremmest glade på Alexander Bahs vegne, for det har været et brændende ønske for ham at lave et stort skifte til udlandet, men vi er også meget stolte af dette salg, som er en historisk stor handel for vores vedkommende, fortæller sportschef Hans Jørgen Haysen.



Landsholdsdebut

Alexander Bah var tæt på at komme af sted allerede i sommer efter en stærk sæson i Superligaen, men Bah har gjort endnu mere opmærksom på sig selv i efteråret. I november fik han sin debut på A-landsholdet, hvor det endda også blev til scoring mod Sverige.



- Han kom som et stort talent fra HB Køge, men han har taget SønderjyskE og siden 3F Superligaen med storm. Som SønderjyskE-spiller har han både debuteret på U21-landsholdet og A-landsholdet, og jeg tror også, at han vil udvikle sig yderligere i Slavia Prag. siger Hans Jørgen Haysen.

Det blev i denne omgang til 73 kampe og otte mål for Alexander Bah i Sønderjyske. I Slavia Prag kommer han til det forsvarende mesterhold, der i Europa League har spillet sig videre til 1/16-finalerne, hvor holdet møder Leicester.



Kontrakten med Slavia Prag løber frem til sommeren 2025.