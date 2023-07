Sønderjyske sælger stjernefrø til norsk storklub

Den 22-årige offensivspiller skifter til norske Rosenborg BK, som køber Frederiksen fri af kontrakten i Sønderjyske Fodbold.



Emil Frederiksen har gjort sig særdeles godt bemærket i Sønderjyske Fodbold og NordicBet Ligaen i sidste sæson, og salget kommer derfor ikke som den helt store overraskelse for sportsdirektør Esben Hansen.

- Emil Frederiksen er en solstrålehistorie i Sønderjyske Fodbold og endnu et bevis på, at du kan nå langt, når du slår vejen forbi Sønderjylland. Først blev han lejet i SC Heerenveen, siden blev han købt og forlænget, og nu ender han med et flot skifte til en stor klub. Han har gennemgået en enorm udvikling, siden han kom til som 19-årig, og nu skal talentet prøves af i en ny liga i et nyt land. Vi takker for en stor indsats i Sønderjyske Fodbold og ønsker ham alt det bedste fremover, siger Esben Hansen.

Emil Frederiksen har i denne omgang spillet 110 kampe for Sønderjyske Fodbold og har scoret 23 mål.