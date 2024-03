Sønderjyske sælger suveræn topscorer til norsk klub

Det skriver Sønderjyske i en pressemeddelelse.



Den 24-årige angriber har scoret 17 ligamål i denne sæson og på den måde skabt interesse. Sønderjyske har nu accepteret et bud, der sender Christiansen nordpå.

- Han har været en fremragende ambassadør for Sønderjyske Fodbold og klubbens værdier, og det er med stolthed, at vi sender ham videre, siger sportschef Casper Daather.



Sønderjyske, der sammen med AaB styrer sikkert mod oprykning til Superligaen, har været forberedt på salget.

- Sportsligt er det naturligvis et tab at sige farvel til sin topscorer og endda på et tidspunkt, hvor vi ikke kan gå ud og handle, men vi har længe været klar over, at et salg var en meget realistisk udgang, så vi har også forberedt os på denne situation.

Det er med vemod, at Peter Christiansen forlader klubben, som han har været en del af, siden han var ungdomsspiller.



- Det er med glæde og stolthed, at jeg har skrevet kontrakt med Viking FK, og jeg ser frem til at prøve mig af i en udenlandsk liga, men det bliver også specielt at forlade Sønderjyske.