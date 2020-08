Sønderjyske siger farvel til to profiler

Sønderjyske begyndte mandag træningen igen efter sommerferien.

Der var både nye ansigter og flere spillere, der sagde farvel. Således var Emil Frederiksen, som Sønderjyske i foråret havde lejet i Heerenveen, var tilbage på træningsbanen i Haderslev.

Efter tre et halvt år i Sønderjyske stopper Christian ”Greko” Jakobsen nu i klubben. Et halvt år før kontraktudløb er han blevet solgt til Lyngby Boldklub.

– Christian Jakobsen har været en god spiller for os i flere sæsoner, men han har også flere gange ytret et stort ønske om at vende hjem til Sjælland. Da Lyngby Boldklub nu har ønsket at købe ham fri af kontrakten, har vi accepteret et salg, fordi det også var vores sidste mulighed for at få en transferindtægt på ham, idet hans kontrakt udløber til nytår og en forlængelse ikke lå i kortene, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Christian Jakobsen spillede 112 kampe for SønderjyskE og scorede 27 mål.

Desuden er Eggert Jonsson rejst hjem til Island.