SønderjyskE solgt til lokale forretningsmænd

Mens Davidsen-familien har været en trofast støtte til SønderjyskE siden etableringen, er familien med Morten Kristoffer Larsen og Markus Kristoffer Hansen nye ansigter i klubben.



De har fulgt SønderjyskE Fodbold over en lang årrække og er fascineret af det særlige landsdelsprojekt og de sønderjyske dyder.



- Vi glæder os over at blive en del af den sønderjyske fodboldfamilie, og vi ser frem til, at vi sammen med sønderjyderne skal være med til at skabe fundamentet til, at SønderjyskE Fodbold kan have sin berettigelse i toppen af dansk fodbold, siger Markus Kristoffer Larsen.