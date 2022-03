Sønderjyske sparker billetpriser i bund: - Vi har brug for dig mere end nogensinde

Behov for mere opbakning

Jonas Lygaard, der er administrerende direktør for Sønderjyske Fodbold, fortæller, at prisnedsættelsen sker, fordi holdet har brug for hjælp til at klare sig i Superligaen:

- Vi ligger til nedrykning lige nu. Vi har brug for al den opbakning, vi overhovedet kan få, forklarer han og tror på, at en lavere billetpris kan gøre udfaldet.

- Vi vil gerne være fleksible og tage imod folk og gøre vores til, at folk kan komme.