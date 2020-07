Sønderjyske-træner tillod spillerne en lille fest efter pokaltriumf

Sønderjyskes spillere skal nyde onsdagens pokaltriumf, men de fik ikke lov til at fejre klubbens første titel ved at drikke sig fra sans og samling natten til torsdag..

De skal nemlig være klar til at spille allerede lørdag mod OB, hvor sønderjyderne kan tage et stort skridt mod overlevelse i Superligaen. Det siger Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, efter 2-0-sejren over AaB.

- Vi har kamp på lørdag, så spillerne må få lidt champagne og en enkelt øl eller to. Og så må træneren hjem og arbejde på at lægge en taktik til kampen mod OB.

- Måske får spillerne en fridag torsdag, men de skal stadig komme ind til behandling og restitution. Så skal vi forberede os fredag, og så har vi en ny krig, der venter lørdag. Spillerne skal nyde det, og så er det min opgave at sørge for, at de er klar til på lørdag, siger Glen Riddersholm.

Han mener, at Sønderjyske vandt pokalfinalen helt fortjent, selv om et rødt kort til kreatøren Julius Eskesen satte en sikker sejr i fare.

Træner: Vi var modige

- Jeg kan godt lide, at vi var modige. Vi vandt ikke bare fortjent, vi vandt fuldt fortjent. Det er kun det røde kort, der gjorde, at vi måtte forsvare den lidt hjem.

- Vi har prøvet at rykke kulturen ved fra starten at sige, at vi ville vinde pokalturneringen. Vi er vant til at vinde kampe, når det gælder om at undgå nedrykning.

- Det glæder mig at se måden, som vi spillede på, da vi første gang som klub stod i en kamp, hvor vi kunne opnå noget andet end oprykning eller en sølvmedalje, siger Riddersholm.

Han fortæller, at han aldrig havde drømt om, at holdet var stærkt nok til at vinde en titel i hans første hele sæson som træner for Haderslev-klubben. Han dedikerer sejren til de folk, der har været en del af klubben i dens 16 år lange levetid.

- Vi spillede for alle de fantastiske mennesker, der har gjort, at vi i dag kan bære Sønderjyske-logoet.

- Klubben har været mange år undervejs, og der er mange mennesker, som har været med på hele rejsen, og dem spillede vi for. Det er lige fra loyale sponsorer, bestyrelsesmedlemmer, frivillige og alle vores ungdomsspillere. Vi har givet hinanden en fantastisk gave, siger han.

Første halvleg blev afbrudt i næsten et kvarter, da flere AaB-fans ikke fulgte coronarestriktionerne, fordi de stod for tæt. Afbrydelsen fik dog ikke betydning for kampen, mener han.

- Som fodboldtræner var jeg bange for, at afbrydelsen ville bryde vores rytme, som vi havde fået, men heldigvis havde afbrydelsen ingen effekt, men jeg havde gerne været den foruden, siger Riddersholm.