Dermed henter den sjællandske klub nu den spiller, som de klagede over, at Sønderjyske brugte i klubbernes seneste opgør.



I begyndelsen af august mødtes de to hold nemlig, som endte med en sejr på 4-1 til sønderjyderne.

Ladefoged blev skiftet ind i løbet af kampen, men klubben glemte at registrere ham, hvilket betød, at han ikke var berettiget til at spille.