Sønderjyske vinder sikkert og får historisk sejr

Der skulle kun spilles tre minutter af dagens finalekamp mellem Sønderjyske og Krakow i Continental Cup, før Sønderjyske bragte sig foran med 1-0. Det var MacGregor Sharp, der første scorede første mål. I anden periode scorede Daniel Nielsen til stillingen 2-0 og i tredje periode scorede han igen og gjorde det til 3-0.

Til sidst i kampens tredje periode reducerede Krakow til stillingen 3-1.

Med sejren over Krakow vinder Sønderjyske sit første europæiske mesterskab nogensinde. Sejren er ifølge administrerende direktør, Klaus B. Rasmussen, klubbens suverænt største sejr i historien.

Var garanteret medaljer

Sønderjyske Ishockey havde inden dagens finalekamp forudsætningerne for et godt resultat, da de allerede havde vundet de to første finalekampe ved Continental Cup.

Fredag vandt Sønderjyske Ishockey 2-1 over Nottingham på straffeslag, og lørdag blev Neman Grondo besejret med 3-4 efter forlænget spilletid.

Dermed var Sønderjyske garanteret medaljer inden dagens kamp, men med 3-1 over Krakow går Sønderjyske hele vejen og får sin største sejr.