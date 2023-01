Soloulykke spærrer et spor på E45

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.



Sune Loklindt, der er vagtchef i politikredsen, oplyser, at der ikke er sket personskade ved ulykken.

- Det er en bil, der er væltet rundt på taget, fortæller han.

Politiet opfordrer bilister til at køre forsigtigt og følge anvisningerne på stedet.

Sune Loklindt fortæller, at politiet forventer, at ulykken kan skabe problemer i morgentrafikken. Det ventes dog, at det lukkede spor er genåbnet mellem klokken 07.30 og 08.00.

- Vi skal lige have fjernet bilen, men så kan vi åbne sporet, siger vagtchefen.