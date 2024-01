Heldigvis nåede han ikke at give dem et kald, for i dag står vandet igen højt i sommerhuset, der ligger 50m fra kysten.



- Vandet er strømmet ind. Det er trist at se på, lyder det fra Egon Mortensen, der vurderer, at vandet står en halv meter højt inde i huset.

Det er tredje gang på lidt over et år, at huset står under vand. Første gang var 16. november 2022, så 19. oktober 2023 og altså nu igen den 3. januar 2024.