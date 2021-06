Sommervejret er her: Politiet jagter fartsyndere til søs

I den netop overståede weekend var den sejlende patrulje på kontrol på vandet ved Fredericia og Kolding.

Her blev 25 kontrolleret for, om der var styr på papirerne om bord, og om de generelle maritime regler blev overholdt.

Første sigtelser

Mange havde styr på det, men ikke alle. Der blev rejst syv sigtelser for manglende forsikring, manglende certifikat, ulovlig fortøjning, for høj hastighed og for sejlads ved Østre Strand i Fredericia.

Sydøstjyllands Politi holder også øje med sejladsen på Gudenåen, hvor der bl.a. er begrænsninger på, hvor mange kanoer der må tage en tur på åen, ligesom fartøjerne skal være registreret. Ved en nylig kontrol blev der rejst tre sigtelser for manglende registrering og ansvarsforsikring.