Sønderjysk popstjerne nomineret til fornem pris

Afdød direktør lægger navn til nyt legat

Et nyt studierejselegat skal snart uddeles. Opkaldt efter tidligere administrerende direktør i Viking Life-Saving Equipment og medstifter af Education Esbjerg, Henrik Uhd Christensen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Legatet skal uddeles den 28. november, når organisationen Education Esbjerg afholder E. 1 Awards, hvor der udover det nye rejselegat på 25.000 kroner også bliver uddelt seks faglige priser til studerende og en trivselspris. Alle på 20.000 kroner.

Henrik Uhd Christensen døde i januar efter kort tids sygdom i en alder af 54 år.

Ifølge bestyrelsesformand i Education Esbjerg, Peter Kirk Larsen, så rammer det nye rejselegat ned i den vision som Henrik Uhd Christensen havde for Esbjerg.

- Henrik var min ven, en hædersmand og en stor ambassadør for Esbjerg. Han var en mand med x-faktor og modet til at tænke stort. At kunne tildele et legat i hans navn er en stor ære og en unik måde at videreføre hans stærke engagement på. Med legatet ønsker vi at give byens studerende mulighed for at dygtiggøre sig – præcis som Henrik ønskede, og som han selv var et lysende eksempel på, siger Peter Kirk Larsen til avisen.

Alle studerende på Esbjergs uddannelsesinstitutioner har mulighed for at søge Henrik Uhd Christensens Studierejselegat inden fristen den 7. november.