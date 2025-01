Sønderjyske føler sig frarøvet en finalebillet - spillerne reagerede i omklædningsrummet

Måske har du set kameraer, der ligner kendt fartkontroludstyr, men så alligevel ikke er det, når du kører eksempelvis på motorvej E45 ved Vejle? Det ér kameraer, men de kontrollerer ikke din fart, hvis du kører i en personbil.

Fra 1. januar i år skal der betales en anderledes beregnet vejafgift af lastbiler i Danmark. Afgiften, som man skal betale per kørt kilometer, vil være afhængig af vægten af lastbilen, dens CO2-udledning, og om der køres i miljøzoner. Derfor er der i Syd- og Sønderjylland placeret to af seks faste kontrolpunkter med kameraer ved blandt andet Vejle og Kliplev. Derudover kan du på din rute rundt i Danmark også opleve 275 mobile kontrolenheder, som flyttes rundt hele tiden.

Den nye vogn fra Sund og Bælt kontrollerer vejafgift på lastbiler landet over. Denne vogn er set på Fyn. Foto: Sund & Bælt

- Den nye kilometerbaserede vejafgift er for lastbiler på 12 ton og derover, og den erstatter den tidligere vejbenyttelsesafgift her fra 1. januar 2025. Afgiften er beregnet ud fra vægt, CO2-udledning og antal kørte kilometer, fortæller Katrine Hauge Vej-Hansen, der er chef for vejafgifter hos Sund & Bælt, der har overtaget administrationen af vejafgifter.

De kameraer, du muligvis har fået øje på, kontrollerer lastbilers gøren og laden, så de kan betale vejafgift efter den nye måde at udregne den på.

Disse køretøjer skal IKKE betale vejafgift Køretøjer, der tilhører forsvaret, det statslige redningsberedskab, politiet og vejvæsenerne.

Køretøjer indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og kun anvendes ved udrykning.

Køretøjer som tilhører og kun anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Lastbiler der kun bruges af køreskoler til skole- og øvelseskørsel.

Lastbiler som er registreret med et tivoli eller cirkus som ejer/bruger og kun bruges til transport af virksomhedens materiel og ikke til godstransport.

Veteranlastbiler, hvis de ikke kører med gods. Kilde: Sund & Bælt Fold ud

Vejene er inddelt i segmenter, og man betaler kun én gang per 24 timer for at have passeret et segment. - Håndhævelse af vejafgiftsordningen er baseret på digital kontrol, og der eksisterer ikke et korps af kontrollanter, der udfører en fysisk kontrol, forklarer Katrine Hauge Vej-Hansen. Hvorfor overtager Sund & Bælt? - Hvad er begrundelsen for, at Sund & Bælt har fået opgaven med at inddrive afgifterne.

- Sund & Bælt er ved lov tildelt opgaven med at implementere og drifte vejafgiftsordningen. Sund & Bælt har stor erfaring med betalingsløsninger fra Storebæltsbroens betalingsanlæg og et godt samarbejde med myndigheder om digital kontrol og bøder i for eksempel de danske miljøzoner. Det er derfor muligt at bygge videre på den anvendte teknologi og eksisterende driftsfunktioner herunder kundeservice, siger Katrine Hauge Vej-Hansen. Send et tip | tvSyd Kort over vejafgifter Ifølge Sund & Bælt vil lastbiler på 12 ton og derover betale afgift for at køre på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet, som er cirka 10.900 kilometer. Det vurderes at dække over cirka 75 procent af det samlede antal kørte kilometer med lastbiler. På kortet kan du se, hvor der er vejafgifter:

Kort over vejafgifter Foto: Sund & Bælt