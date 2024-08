Sønderjyske henter talentfuld direktørsøn med en kvart million følgere

Sportschef Casper Daather glæder sig over, at klubben lykkes med at hente Akman til landsdelen.

Forløsningen på førsteholdet udeblev til gengæld, selvom Hamza Akman alligevel fik tre kampe på den største scene i Istanbul. Sønderjyske håber derfor, at de kan være stedet, hvor han kan bryde igennem som seniorspiller.

- Vi ser et råt talent, som har været gennem en hård skole i Galatasaray, men når man kan begå sig der, få et anførerbind på og få minutter på førsteholdet, er det fordi, man har noget mange andre ikke har, siger Casper Daather.

Det er ikke, fordi han er fodbolddirektørens søn?

- Det spurgte jeg ham om, og faren var med på vores videoopkald. Han svarede så, at det ikke betød noget, men det ville faktisk være sværere at være hans søn dér fremfor, hvis ikke han kendte ham, siger sportschefen.

Skal have tid til at lande

Trods talentet skal Sønderjyske-tilhængerne være tålmodige med at se ham i aktion fra begyndelsen.

- Muligheden for at tage ham var der nu, så derfor vil vi rigtig gerne have ham ind nu og bygge på. Tålmodighed bliver et nøgleord, for det er ikke 'plug and play' fra dag et. Der kommer til at gå måneder, før han får minutter i Superligaen, siger Casper Daather.

Hamza Akman, der har 266 tusinde følgere på Instagram, er Sønderjyskes femte handel denne sommer.

Klubben har tidligere i transfervinduet hentet Jakob Busk til målmandsposten, Cherif Haidara til midtbanen og offensivspillerne Alexander Lyng og Ivan Djantou.