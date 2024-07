Sønderjyske og Vejle taber Superliga-premiere

Pokalvinderen Silkeborg fik tre point ud af sin duel med oprykkeren Sønderjyske på hjemmebane søndag.

Midtjyderne var bedst i første halvleg, men sejrsmålet kom på et hjørnespark efter 76 minutter, netop som sønderjyderne havde kæmpet sig godt ind i opgøret.

Midtbanespilleren Pelle Mattsson jublede som en målscorer, men umiddelbart lignede det et selvmål af den svenske midtbanespiller Lukas Björklund.

Efter en svag start fik Sønderjyske i sin første kamp i Superligaen i to år vist, at holdet har noget struktur og organisation at byde ind med i landets bedste række, hvilket kan blive værdifuldt i den forventede bundkamp.

Silkeborg lagde bedst fra land i søndagens opgør og havde også de farligste muligheder i første halvleg. Men sprudlende blev det aldrig.

Tættest på et åbningsmål før pausen kom angriberen Tonni Adamsen med et meget nærgående forsøg fra uden for feltet, som tog ydersiden af stolpen.

Sønderjyske havde også spredte muligheder, og lige før pausefløjtet fik offensivspilleren Alexander Lyng en stor chance efter en omstilling, men Nicolai Larsen klarede nemt det svage forsøg.

Anden halvleg startede med mere Silkeborg-dominans, og Sønderjyske-keeper Nicolai Flø måtte hive to gode redninger ud af ærmet for at forhindrede først Alexander Lind og siden midtbanedebutanten Ramazan Orazov i at komme på tavlen.

Islandske Kristall Ingason havde et hug der susede lige forbi rammen, og efter 72 minutter truede gæsterne efter et hjørnespark. Bolden endte faktisk i nettet, men der blev øjeblikkeligt fløjtet for frispark.

I stedet for 0-1 blev det 1-0 efter 76 minutter. Et hjørnespark blev svinget i feltet, og bolden endte bag Flø, efter at flere var gået op i duellen. Det blev slutresultatet

Dramatik i Vejle til sidste sekund

Få minutter før tid så det ud til, at German Onugkha med sit andet mål i kampen reddede et point til Vejle med 2-2, men i tillægstiden faldt hjemmeholdet sammen, og det udnyttede indskiftede Tammer Bany til at sikre Randers en 3-2-sejr.

Inden da havde kampen vendt flere gange. Vejle startede i teten og kom foran 1-0 i første halvleg på et flot langskudsmål af Onugkha.

Det vækkede Randers, der efter scoringen var bedst og i anden halvleg vendte kampen med to mål på fem minutter inden den intense afslutning.

Først lynede Onugkha igen, denne gang med det svagere venstreben, inden Bany til sidst udnyttede et østjysk forsvarskollaps.

Begge hold har hen over sommeren sagt farvel til deres førstemålmænd fra seneste sæson.

Vejle har sendt Nathan Trott til FC København, og i stedet har Igor Vekic overtaget tjansen mellem stængerne. Den nye førstemålmand så ikke for godt ud ved Randers' udligning i begyndelsen af anden halvleg.

På straffesparkscoringen fem minutter senere var han dog prisgivet.

Halvvejs i første halvleg forsøgte Vejles Musa Juwara sig mod det lange målhjørne, men målmanden hev en flot redning frem.

Kronjyderne var herefter for en stund uopmærksomme på Onugkha, der fik plads lige uden for feltet. Spydspidsen modtog bolden, vendte rundt og sparkede sikkert Vejle foran otte minutter inden pausen.

Vejle-føringen vækkede Randers, der var lullet en smule i søvn.

Minuttet efter brød Randers' Stephen Odey igennem i Vejle-feltet, men Randers-angriberens forsøg på et hurtigt modsvar ramte målstolpen.

Randers sluttede første halvleg klart bedst, og gæsterne tog det momentum med til efter pausen.

Efter 53 minutter kom den forløsende udligning, da 20-årige Mads Enggård på et frispark fuldstændig tog fusen på Vekic i Vejle-målet.

Vejle-keeperen forventede et indlæg, men Enggård sparkede i stedet flot bolden direkte i mål.

Fem minutter senere kom gæsterne i front. Florian Danho blev nedlagt i Vejles felt, og Simon Nordli udnyttede efterfølgende sikkert straffesparket.

Mod slutningen pressede Vejle på for en udligning, og den sørgede Onugkha for i det 87. minut.

Vejle-defensiven virkede efter udligningen usikker, og det udnyttede Tammer Bany med en resolut afslutning i Vejle-feltet.