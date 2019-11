Sprængfarlig granat fisket op fra Vedsted Sø

Alexander Aagaard har sin egen youtubekanal, og lige nu er magnetfiskeri det store hit på kanalen. Der hives alt op fra de danske søer, som gamle cykler og bildele. I dag blev fangsten dog en ganske anden.

- Vi blev noget chokerede da der sad en gammel granat på magneten, fortæller Alexander Aagaard til TV SYD.

Youtuberne tog straks billeder af granaten og sendte dem til politiet. Syd- og Sønderjyllands Politi vurderede straks, at den var farlig, og har derfor sendt hjemmeværnet til Vedsted for at bevogte granaten, indtil mineryddere kan sprænge den lørdag.

- Det er en mortergranat, og den er helt sikkert farlig, så derfor har vi kontaktet EODs mineryddere for at få den fjernet, men de har ikke tid før i morgen, siger vagthavende Mads Lermark Dammark til TV SYD.

Alexander Aagaard og hans virksomhed, AagaardProductions Bonus har fået sponsoreret to kraftige magneter til deres fiskeri, så de skulle prøves af i dag i Vedsted Sø.