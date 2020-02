Springvand udsat for hærværk: Politiet opfordrer kvinde til at melde sig selv

Det var et trist syn, der mødte byens borgere i Haderslev lørdag morgen. Springvandet på Gravene havde mistet toppen. Figuren, der plejer at stå på toppen, lå i stedet for i springvandets skål.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi forsøgte en ung kvinde natten til lørdag klokken 01:48 at kravle op i springvandet. Det fandt hun angiveligt ud af, at det ikke kunne holde til, da figuren var tæt på at vælte ned over hende og bagefter brækkede af.

Politiet fik anmeldelsen lørdag morgen, og her lørdag aften opfordrer de den unge kvinde til at melde sig selv. Det gør de, da politiet allerede har en idé om, hvem kvinden er, og henviser til, at de har gode overvågningsfotos fra stedet.

Ifølge JydskeVestkysten sker kun to dage efter, at borgmester H. P. Geil (V) har lovet, at der for første gang i flere år vil komme vand i det omdiskuterede og tørlagte springvand.