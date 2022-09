Janni Spangsberg fra Tistrup ved Varde er en af de ryttere, der i dag skal repræsentere Danmark. Det gør hun på 87 kilometerdistancen sammen med 59 andre ryttere.



Det er ikke mere end otte år siden, at 37-årige Janni Spangsberg begyndte at køre mountainbike, så at hun i dag skal deltage i verdensmesterskabet vækker naturligvis stor glæde. Læs hendes historie her.