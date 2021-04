Stensbækvej på dagordenen - igen

For virksomheden Dangard, der er modtager af de helt store særtransporter, betyder den manglende handling fra kommunen, at de må udvide andre steder end på fabrikken i Arnum.

- Hvis ikke der kommer bedre adgangsforhold til vores virksomhed, så bliver nødsaget til at sige nej til ordrer. Det betyder, at vi skal lave vores udvidelser på andre fabrikker, fortæller Paul hjortlund Clausen.

Ekspropriation

I Haderslev Kommune har Plan- og Miljøudvalget mandag aften drøftet sagen om Stensbækvej på udvalgsmødet. Udvalgsformand Benny Bonde, Nye Borgerlige, synes, det er en svær sag.

- Udvalget har her til aften besluttet at skride til ekspropriation. Det gør mig meget ondt, for ikke alle bliver tilfredse. Vi håber dog, at borgmesteren og kommunaldirektøren her to minutter i 12 kan indgå et frivilligt forlig med de involverede parter, siger han.

Der bliver nu igangsat en undersøgelse for at se, om det er muligt at ekspropriere i sagen, så den tunge trafik kan blive ledt uden om Stensbækvej.