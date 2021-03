Stig Tøfting går til fordel for alvorligt syge børn: 500.000 kr. er allerede samlet ind

På torsdagens gåtur mødte han 5-årige Johan, der er uheldbredeligt syg på grund af en tumor, der sidder i venstre side af ansigtet fra hagen og op til hjernen. 'Monsteret i hovedet', kalder familien sygdommen.

- Det mest fantastisk er at se de her børn, der går med, og deres humør og glæde, på trods af at de har de her udfordringer. Så skal vi andre bare flette næbet. Nu går vi rundt og har lidt ondt i benene, hovedet eller hvad ved jeg - det skal vi bare holde kæft med, når vi ser sådan nogle børn, som har så store komplikationer og alligevel er glade og sprudler, siger Stig Tøfting og nævner 5-årige Johan som eksempel.