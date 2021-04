Store genåbningsdag: - Jubi, det er så fantastisk

Hun er centerchef i Kolding Storcenter, hvor mere end 100 butikker har ventet længe efter igen at kunne se centerets kunder i øjnene.

- Da butikkerne åbnede, blev det faktisk lidt emotionelt for mig. Jeg mærkede virkelig, hvor meget jeg havde savnet det, siger hun og tilføjer, at centeret onsdag eftermiddag havde et kundetal, der svarede til en god fredag.

Coronapas på biblioteket

Også bibliotekerne kan fra onsdag byde sine brugere velkommen tilbage. Det kræver et gyldigt coronapas, og det vækker ikke begejstring hos alle.

- Vi har glædet os meget til at åbne, men vi har været spændte på at se, hvad vores lånere ville sige til at vise coronapas for at komme ind på biblioteket. Det har vidst sig, at der er rigtig mange, som synes, det er meget frustrende, siger Lotte Leth-Sørensen, leder af Kulturhuset Bispen i Haderslev.