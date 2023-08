Stort nordisk etapeløb strejfede byfest i Vojens

På cirka 100 meter ad Vestergade fulgte cykelløbet den alderstegne byfest. Danmarks sjoveste kalder de den selv.

Cykelkvinderne har ikke fået meget byfest med, for de var væk, inden man kan sige cykel. Til gengæld åbnede byfesten først, da cykelløbet kun var et sus i vinden klokken 13.30. Så dagen startede roligt for chefen for det hele, Tina Rosenkilde. Hun stiller op med en stemme, der lyder som tjærebejdset sålelæder. Hun har også skullet styre 300 frivillige i en uge.