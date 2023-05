Sundhedsstyrelsen afviser prostata-patienters krav om screening

Der er flere nationale screeningsprogrammer. Kvinder mellem 50 og 69 år kan blive screenet for brystkræft hvert andet år. Kvinder mellem 23 og 64 år kan blive screenet for livmoderhalskræft, og alle mellem 50 og 74 år kan blive screenet for tarmkræft.

Men en screening for prostatakræft kommer ikke til at ske. Den kræftform udvikler sig så langsomt, at mange mænd vil teste positive, selvom de dør af alder, inden kræften sætter ind, skriver Sundhedsstyrelsen i sin vejledning.

Det vil sige, at for mange vil skulle igennem aldeles overflødige undersøgelser og behandlinger, med efterfølgende vandladnings- og potensproblemer.

Derudover er en screening af alle mænd fra en bestemt alder en bekostelig affære.