Superliga eller sparekniv? Meget står på spil i oprykningsdrama

- Sønderjyske har lidt pistolen for panden. De har gennem årene været virkelig dygtige til at bygge det hele stille og roligt op. Men så kom de amerikanske ejere og efterlod dem med et minus på 32 millioner, og det skete især, fordi nogle af sponsorerne faldt fra. Spørgsmålet er, om Sønderjyske har råd til et år mere i 1. division med underskud, siger Steen Houman.

Han er ikke i tvivl om, at Vejle rykker op, og det giver nogle andre muligheder.

- Så er spørgsmålet, hvad de skal gøre for at blive i Superligaen. Det ser ud til, at de har en ejer med forholdsvis dybe lommer, og at der er styr på driften. Men de kan også kigge på andre indtægtskilder, for eksempel ligesom Silkeborg IF, som tjener gode penge på at udleje erhvervsejendomme. Også i OB har man forsøgt en del alternative ting, som måske kan inspirere Vejle, siger Steen Houman.

Favorit til nedrykning, men …

Henrik Tønder vil ikke sælge skindet, før Superliga-bjørnen er skudt. Men han vil godt gå med til at vurdere Vejles chancer, hvis det sker.