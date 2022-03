Superligahold støtter Ukraine med særlig trøje

Krigen i Ukraine kommer i fokus, når der søndag klokken 14 fløjtes op til kamp på Sydbank Park i Haderslev.

Til dagens kamp mellem Sønderjyske og OB er de to hold blevet enige om at støtte og fordømme krigen i Ukraine. Det sker med en særlig indløbstrøje i de ukrainske farver og med budskabet "STOP THE WAR" på brystet.

- Det er forfærdeligt at se, hvad der sker i Ukraine, og det er naturligvis noget, der berører os alle. I et samarbejde med Hummel og OB har vi lavet denne løsning med et klart signal om, at vi står sammen i vores støtte til Ukraine, siger Jonas Lygaard, der er administrerende direktør i Sønderjyske.

Sammen med de særlige indløbstrøjer bliver der, i samarbejde med Hummel, også sat gang i en indsamling til fordel for Amnestys arbejde.

Her skal pengene gå til at dokumentere angreb mod civile og mulige krigsforbrydelser i Ukraine.

Du kan læse mere om indsamlingen på Sønderjyske eller OBs hjemmeside