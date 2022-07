Svend Aage Hansen kæmper for at love og paragraffer ikke bremser udvikling på lille ø

En ny gangsti, plads til joller, genetableringen af et vådområde, sommerhusgrunde og en bro. Ønskelisten hos Aarøs Beboerforening er lang.

- Vi vil bare gerne have lov til at lave noget af det, der er nødvendigt for, at øen fortsat kan være en aktiv ø, siger Svend Aage Hansen, bestyrelsesmedlem i Aarø Beboerforening.

Men det kan være svært at realisere drømmene, da mange af ønskerne enten ligger i et beskyttet naturområde eller med under 300 meter fra kysten, og det derfor er ulovligt at bygge nyt.

En ny mulighed

Et forslag fra Folketinget gør det muligt for ti landbyer og småøer at blive sat fri, så de har mulighed for at udvikle sig.

- Vi har lavet lovgivningen af mange gode grunde, men jeg synes tit, at øerne falder igennem det net af lovgivningen, fordi de er anderledes. Der er mindre plads på øer til for eksempel at bygge på eller lave stier, og så er de omkranset af en kystlinje, der gør det besværligt at lave forskellige initiativer, siger folketingsmedlem for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hun har været med til at indstille forslaget, der skal støtte udviklingen i de mindre samfund, hvilket kan betyde bebyggelse i områder, hvor naturen i øjeblikket har førsteret.

- Jeg synes bestemt ikke, vi skal gøre vold på natur, som er sårbar og beskyttet, men vi bliver nødt til at kigge på, hvordan der kommer udvikling på øerne, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

De har spurgt landsbyer og øer om, hvilke udfordringer de har, og hvilke love, der spænder ben for deres udvikling, så de kan arbejde videre med, hvilke områder de kan blive sat fri fra. Lige nu er 30 landsbyer og ni småøer med i puljen, men kun i alt ti landsbyer og øer vil i sidste ende få muligheden.