Svensk holdkaptajn stopper hos sønderjyske mestre

Svenskeren søger nye udfordringer tættere på familien.



Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Tilbage i april var han med til at få guldet i hus, og holdet kunne fejre den tiende danmarksmestertitel.

– Det har været en fornøjelse at have Villiam med på rejsen de sidste to år. Han har været en ledertype med de helt rigtige værdier, og vi kommer til at savne ham. Villiam og Emma skal være forældre, og jeg har fuld respekt for, at han vælger at flytte tættere på familien. Vi skylder ham en stor tak, og vi ønsker ham og familien alt det bedste for fremtiden, siger Klaus Rasmussen, direktør.