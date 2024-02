Teater på sønderjysk indtager for første gang landets nationalscene

Det er teatergruppen Æ Teater og gruppens to kunstneriske ledere, Thea Kastberg og Linnea Fabricius, der er hjernerne bag forestillingen. De spiller også to af rollerne og ser nu frem til en uge på landets nationalscene.

- Det er jo en kæmpe ting at få lov til at stå derinde, så der er nok lidt flere sommerfugle i maven, end der plejer, siger Linnea Fabricius.

Forestillingen er baseret på Rikke Thomsens debut-EP af sammen navn og handler om at være ung, når man står overfor dilemmaet om at flytte til storbyen eller blive, hvor man kommer fra.



Thea Kastberg og Linnea Fabricius tog begge turen til København for henholdsvis otte og 12 år siden. I begyndelsen følte de sig flove over deres sønderjyske dialekt, men nu gør de en dyd ud af at udtrykke, hvor de kommer fra.



Omve'n Hjemve spiller på Det Kongelige Teater til og med søndag den 25. februar.