I nordgående retning ved 22-tiden skete det første større uheld med fem biler involveret. En bil punkterede og endte på tværs af motorvejen, hvor den blev ramt af to bagvedkørende biler. Yderligere to biler ender i rabatten og i autoværnet i forsøget på at forhindre sammenstød.



En lille time senere skete endnu et uheld nogenlunde samme sted, hvor fire biler stødte sammen. Samtidig var der flere uheld i nærheden på grund af føret. Alle gange uden personskade.