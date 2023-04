Forwarden kan se tilbage på en karriere, der gjorde ham til en decideret titelsluger i Danmark og Tyskland. Hele 11 gange har nu 36-årige Mads Christensen vundet et nationalt mesterskab. Et af dem var med Sønderjyske i 2009.



- Jeg har haft for mange skader. Kroppen gør pisseondt hver morgen - specielt her i slutspillet med det tætte program. Jeg har jo fandeme spist smertestillende hele tiden for at komme igennem, fortæller han til Herning Folkeblad.