Til august begynder F-16-træning af ukrainere

Siden hen har det heddet sig, at træningen skal gå i gang i sensommeren, men nu sætter fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) dato på.

Det bliver således til august, at man kan finde ukrainske kampflypiloter på flybasen i Skrydstrup.

- Så vil vi se fremadrettet, hvor lang tid det vil tage, før piloterne fra Ukraine vil være i stand til at flyve et F-16-fly. Forhåbentlig kan vi se resultater i starten af næste år, siger Troels Lund Poulsen på et pressemøde tirsdag eftermiddag i Vilnius i Litauen under Nato-topmødet.

Foreløbig vil træningen kun foregå i Danmark, men ifølge Troels Lund Poulsen er der også andre muligheder. Det gælder blandt andet i Rumænien, hvor et træningscenter vil blive opstartet.