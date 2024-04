Tilfreds ejerkreds trods millionunderskud

Trods underskuddet viser opgørelsen en fremgang på knap 21 millioner kroner og betragtes derfor som godkendt.

- Det går den rigtige vej med økonomien i Sønderjyske Fodbold, men vi er ikke i mål.

Sådan lyder det, når ejerkredsen udtaler sig på bagrund af årsregnskabet 2022/2023.

- Vi kommer aldrig til at glæde os over at have røde tal på bundlinjen, men årets resultat er lidt bedre end forventet, og vi er tilfredse med forbedringen. Det er en markant økonomisk fremgang, der understreger, at vi er på rette vej, men vi er heller ikke i mål, og der ligger masser af hårdt arbejde og økonomisk ansvarlighed forude, så vi kan få det store underskud vendt til et nul.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.