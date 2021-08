Tilsvining af dommere skal stoppes med plakater og film – men særligt én ting er vigtigt, siger psykolog

- Vi går målrettet efter at få skabt en bedre tone. Både på og omkring banen, siger Bent Clausen fra Haderslev, der er formand for DBU Jylland.

- Det gør vi for at fastholde de mange unge, der begynder at dømme, men desværre alt for ofte stopper meget hurtigt på grund af de grimme tilråb.



En reaktion på modgang og uretfærdighed

Nikolaj Bonde Korsgaard genkender tendensen med stadig flere eksempler på dårlig opførsel fra forældre og andre tilskuere til breddefodboldkampe.

Han vurderer, at idræt og sport for mange opleves som en legitim mulighed for at afreagere på modgang på andre fronter.

- Men det kan også ske, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet i selve kampen. Når det så ovenikøbet er ens barn, det drejer sig om, så er der nogen, som let mister besindelsen og selvkontrollen, forklarer han.

- Det er ikke nok at hænge plakater op

Han peger på én afgørende faktor, hvis DBUs kampagne skal have en reel effekt, der kan mærkes omkring fodboldbanerne: Det hele står og falder med, om den enkelte klub og forening går aktivt ind i problemet, mener han.

- Det er ikke nok at hænge plakater op i klubhuset. Både trænerne og forældrene skal involveres, og det skal på dagsordenen til både træner- og forældremøder.

Den opfordring deler Bent Clausen fra DBU Jylland.

- Vi skal hele tiden holde fast i, at vi skal respektere hinanden og opføre os ordentligt, hver gang vi spiller en fodboldkamp eller ser til fra sidelinjen, siger han.

DBU har i 2020 vedtaget et adfærdskodeks rettet mod alle parter i fodbolden.