To pejlemærker i Syd- og Sønderjylland får støtte

Derfor er Ny Carlsbergfondet og Realdania gået sammen om indsatsen ’Stedet Tæller X’, der støtter ni projekter i de danske landkommuner, hvor oversete områder får en arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdning.

Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.



Med støtte fra Realdania og Ny Carlsbergfondet får tre udvalgte steder i de statslige naturområder et kunstnerisk og arkitektonisk løft.

Herunder Sønderstrand på Rømø, Slivsø ved Haderslev og Rødby på Lolland, der alle hører under Naturstyrelsen.

I de seneste måneder har kunstnere og nyetablerede tegnestuer udviklet idéer til, hvordan man kan arbejde med de udvalgte steder. Efter et grundigt bedømmelsesforløb med fagdommere er alle vinderforslag nu blevet udvalgt til at gøre idéerne til virkelighed.



Begrundelse for vinderprojekterne fra Sønderstrand og Slivsø er:

Sønderstrand på Rømø

Her er der grænseløse horisonter, hav og himmel, sand og skønhed så langt øjet rækker.

Nu skal den eksisterende ankomstplads forvandles fra parkeringsplads og skilteskov til en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring.

Vinderprojektet med titlen "Vejs Ende" er skabt af kunstner Karin Lind og tegnestuen Nyboe Andersen Landskab

Slivsø ved Haderslev

Søen ligger som en naturperle i landskabet syd for Haderslev i Sønderjylland.

Potentialet for naturoplevelser bliver gentænkt her, og det gamle pumpehus og platformen ved søen, bliver omdrejningspunkt for naturformidling til især børn og unge.

Vinderforslaget med titlen "Potentialer ved Slivsø - udsigt giver indsigt" er skabt af Pax Architects.

Læs mere om konkurrencen og alle vinderprojekter på Realdanias hjemmeside