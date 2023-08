Tømrer fik lov til at hæve sine huse ved bækken - men det var ikke nok

Hvor udsigten til vand plejer at være en god ting, så er det straks en anden ting, hvis vandet kommer FOR tæt på eller sågar ind i huset.



Det kan tømrer Henning Beyer fra Fole skrive under på. For et par år siden byggede han tæt på Fole Bæk fire rækkehuse til udlejning.



Hvad han ikke vidste var, at der inden for de næste to år ville komme to ekstraordinært store skybrud, som ville få bækken til at gå over sine bredder.