Det er ikke usædvanligt, at høsten begynder tidligere i Sydjylland. Men i år har landsdelen nærmest tyvstartet.

- Vi er nok en til to uger tidligere på den, siger Torben Iwers, der er markedschef i Danish Agro.

Tørken var ved at spolere høsten, men så kom regnen og fyldte kernerne. Nu vurderer han, at høsten trods alt bliver lidt under middel til middel.

Næste uge vil regnen ifølge prognoserne vælte ned, så det gælder om at få høstet nu, mens det er godt vejr.