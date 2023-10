Georg Stages besøg er mandag morgen blevet aflyst på grund af vejret. Det skriver Stiftelsen Georg Stages Minde i en pressemeddelelse.

- Vi bliver nødt til at aflyse Haderslev havn da vejrudsigten melder om kraftige vinde fra øst omkring afgangstidspunktet. Haderslev Fjord er en lang meget snæver indsejling som kræver gode vejrforhold og vi risikerer, at blive blæst inde over flere døgn da det vil være for risikabelt at sejle ud, udtaler skoleskibets kaptajn Bjarke Wahlqvist.