Tre mænd fængslet for drab og besiddelse af våben og narkotika

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag haft en mobilstation med to betjente i området for at skabe tryghed på stedet. Dog understreger politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Jeppe Kjærgaard, at borgerne i Haderslev ikke behøver at være utrygge.

- Den foreløbige efterforskning peger ikke i retning af bandeopgør, men derimod nogle uoverensstemmelser mellem de fire involverede personer. Derfor har borgere i Haderslev ikke noget at være utrygge over, siger Jeppe Kjærgaard, der er politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han oplyser ydermere, at politiet også vil være tilstede i området i starten af næste uge for at lave nogle ekstra undersøgelser.