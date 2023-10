Tre ud af fire politikere står ved samme kølediske som vælgerne

Hverdagen med familien er vigtig

Jesper Petersen stammer fra Hammelev mellem Vojens og Haderslev og bor i dag i Valby i København. Han har siddet i Folketinget siden 2007 først for SF siden for Socialdemokratiet. Han forlod allerede sin hjemegn i nullerne for at læse på universitetet.

Ved folketingsvalget sidste år fik han 8.701 personlige stemmer, hvilket placerede ham på en fjerdeplads over de største stemmeslugere i Sydjyllands Storkreds (se faktaboks).

At han ikke bor i valgkredsen, har aldrig forhindret ham i at blive valgt til Folketinget. Og Jesper Petersen ser det ikke som en ulempe, at han ikke bor i samme område som sine vælgere.

- Man har jo færre “hverdagsmøder” med folk, det er klart. Jeg får ikke lige så mange input over køledisken fra lokale vælgere lørdag formiddag, når mit supermarked er i Valby og postnummer 2500 i stedet for 6500. Men det har været sådan, siden jeg blev valgt, og heldigvis synes jeg, at jeg har kunnet skabe resultater for landsdelen. Jeg har en ide om, at vælgerne har kvitteret for det, når jeg har fået genvalg, siger Jesper Petersen.