Troede hun skulle hjælpe borgerne: - Vi begik bevidst lovbrud

Som ansat på et jobcenter i Haderslev Kommune i starten af 2020 oplevede hun en helt anden virkelighed end den hun havde uddannet sig til.



- De indførte de her nye kriterier om, at alle borgere skal i virksomhedspraktik, men velvidende om, at der ikke var en arbejdsevne at udvikle på, fortæller hun.

Fedaa Person medvirker i TV 2-dokumentaren 'Håbløst arbejde'. Her fortæller hun om, hvordan hverdagen på jobcenteret opleves indefra.

- Vi begik bevidst lovbrud. Vi blev påtvunget at tilsidesætte borgerens rettigheder. Jeg har læst lægeerklæringer, hvor lægen skriver, at det er helbredsforværrende at sende borgeren ud i virksomhedspraktik. Men det skulle vi, siger hun.

