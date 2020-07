Turisterne vælter ind på Aarø: - Det er som Strøget i København

De gratis færger for gående og cyklister i juli er en dundrende succes og giver travlhed også på Aarø.

Vi har aldrig nogen sinde haft så travlt, det er nærmest som at være på Strøget i København. Marianne Weiman, indehaver, Brummers Gaard, Aarø

Til glæde og nogle gange også til lidt frustration hos øboerne, der har fået rigtig travlt med de mange gæster.

Det kan de skrive under på Brummers Gaard på Aarø.

- Vi har aldrig nogen sinde haft så travlt, det er nærmest som at være på Strøget i København, fortæller Marianne Weiman, der er indehaver af Brummers Gaard, der er et lille hotel med restaurant og café.

Med så manne mennesker på øen, må de tænke kreativt, når de skal forsøge at tilfredsstille alle gæsterne.

- Når alt er reserveret, og folk fortsat kommer og efterspørger et bord, vil vi nødigt skuffe dem. Så har vi lavet en telefonliste, hvor vi ringer til folk, hvis der lige pludselig kommer et ledigt bord, og det fungerer rigtig fint, siger Marianne Weimann.

Rigtigt mange benytter den gratis færgebillet til at tage en tur til Aarø. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

De gratis færger giver andre oplevelser

De mange sommerturister blev nærmest serveret på en tallerken med Folketingets sommerpakke, der blandt andet har betydet gratis færger for cyklister og fodgængere i juli måned.

Det fik også Susan Alstrup Aalborg og familien til at lade bilen stå på fastlandet og tage på endagstur til Aarø.

- Når færgerne er gratis, så kom muligheden for at gøre noget andet, end vi plejer. Det er utrolig dejligt, at det er så nemt, siger hun.

Overfartsleder på Aarø Færgefart, Jan Peter Sejersen, er meget overrasket over den store succes med gratis færgefart for cyklister og gående. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

40 procent flere tager færgen til Aarø

Det er familien ikke ene om at have tænkt. I disse uger sejler Aarøfærgen i pendulfart mellem Aarøsund og Aarø, fordi rigtig mange mennesker tager på tur i sommerlandet.

Overfartsleder ved Aarø Færgefart, Jan Peter Sejersen, er ret forbavset over, hvor mange der vælger en gratis sejltur til Aarø.

- Jeg havde skønnet, vi ville få en stigning på 25 procent i forhold til sidste år, men at vi har over 40 procent flere, det overrasker mig meget.

- Ærgerligt, vi må skuffe nogle mennesker

Selvom de ekstra turister giver godt til kassen, savner ejeren af Brummers Gaard alligevel mere tid til gæsterne.

- Nogle gange har vi så mange mennesker, at vi ikke kan nå at servicere dem, så godt som vi helst vil. Nogle er kommet tilbage til fastlandet og siger, at de ikke kunne få frokost de steder, hvor de gerne ville, og det er altså ærgerligt, synes Marianne Weimann.