Ud med gassen - lokalsamfund har forelsket sig i termonet

Økonomien er vigtig

Men hvad koster det så?

Det er et af de helt store spørgsmål, der skal besvares med projektet i Aarøsund. Forventningen og formodningen er, at prisen på varmen skal nærme sig de gaspriser, som man havde, inden priserne på gas eksploderede for et halvt år siden.

I dag koster gassen omkring 12,50 kr./m3, hvor den i slutningen af 2021 lå på 3,66 kr./m3.

- Topmålet for os er at lande på den pris, der var på gas før krigen brød ud i Ukraine. Men det handler ikke alene om pris. Det handler også om, at vi kan gøre det CO2-venligt, og at vi gør noget for at fremtidssikre vores huse i landdistrikterne ved at have et varmenetværk, der er 'up to date', siger Christian Debel Jacobsen.