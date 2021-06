Uheld spærrede motorvej: Nu er begge sydgående spor igen farbare

Opdateret klokken 08:50 med info om, at begge sydgående spor samt et enkelt i nordgående retning er åbne. Desuden oplyser politiet, at der ingen tilskadekomne er efter uheldet.

På Sønderjyske Motorvej er der lørdag morgen sket et færdselsuheld, der spærrede vejen i begge retninger.

- En lastvogn i nordgående retning kører ind i en personbil bagfra. Det giver et læk i den tank, som lastvognen har med sig, hvilket har skabt røgudvikling i lastbilen siger vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Uheldet er sket på motorvejen i nordgående retning mellem Haderslev N og Christiansfeld. Begge spor i sydgående retning er kort efter klokken otte igen erklæret farbare, mens et spor nordgående retning er blevet åbnet.

Politiet forventer, at andet spor i nordgående retning holdes lukket frem til klokken 15. Derfor vil der være kø på stedet de næste mange timer.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser desuden, at der ikke er nogen tilskadekomne efter ulykken.