Ukrainer glad for forlænget særlov: - Det betyder, at vi kan være her i sikkerhed

- Jeg er rigtig glad for den nyhed, og for at de mange ukrainere, der kommer hertil på grund af krig, nu har mulighed for at være her længere, siger Olga Tabakova, der kom til Danmark sidste år sammen med sin datter og sin mor.



Indtil torsdag gjaldt særloven frem til marts næste år, men loven blev forlænget i takt med at EU-landene uden for det danske retsforbehold også forlængede deres særlov.

Baggrund for beslutningen er, at krigen mellem Rusland og Ukraine ikke har udsigt til at slutte lige foreløbig.