Ukraineres træning i Skrydstrup sker på et godt tidspunkt

- Flyvetimerne, som vi ville bruge til egne formål, bruger vi nu til at træne ukrainerne, siger han.

Flyene doneres over de næste to år. Flemming Lentfer kan ikke sige lige nu, hvor lang tid træningen af ukrainske piloter vil fortsætte.

Han mener, at tidspunktet for træningen sker på et godt tidspunkt, da det danske flyvevåben er i gang med at indfase systemet af de nye F-35-kampfly.

- Vi står på tærsklen til at kunne realisere, hvad vi ellers ville bruge den gamle F-16-flåde til, så det passer godt sammen med det behov, som ukrainerne har, siger han.